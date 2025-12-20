Выездная администрация в Подрезково: как жители Химок решают свои вопросы

17 декабря в химкинском микрорайоне Подрезково прошла встреча представителей администрации с местными жителями. В течение одного вечера специалисты смогли обработать 49 обращений горожан.

Депутат Химок Глеб Демченко подчеркнул особую важность подобных мероприятий.

«Это уникальная возможность для общения с властью, чтобы озвучить волнующие вопросы и привлечь внимание к решению актуальных проблем. Участвуйте в выездных администрациях, ведь именно так мы сможем улучшить качество нашей жизни», — указал он.

Жители могли задать вопросы по ключевым аспектам городского управления, включая жилищно-коммунальное хозяйство, социальную защиту, развитие бизнеса и медицинские услуги. Одной из участниц встречи, Вере Плешаковой, важно было обсудить благоустройство двора и ремонт детской площадки. Она поделилась своими беспокойствами, показав фотографии проблемного места, и теперь ждет ответа и плана действий.

Такого рода встречи проводятся каждую неделю в разных частях городского округа. С начала текущего года в Химках уже прошло 46 выездных администраций, что подчеркивает открытость власти к взаимодействию с жителями и их желания решать вопросы сообща.

