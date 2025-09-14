Выездная администрация в Старых Химках: вопросы и предложения жителей

В Старых Химках, 17 сентября, пройдет выездная администрация, которая стала уже традицией для горожан. Об этом рассказали в администрации городского округа.

На мероприятии, запланированном с 18:00 до 20:00 по адресу улица Ватутина, дом 2 (лицей №7), жители смогут напрямую общаться с представителями городских служб и управлений. Это отличный шанс задать интересующие вопросы, а также озвучить предложения по улучшению округа. На встрече каждый горожанин получит возможность проконсультироваться по множеству актуальных тем — от социальных услуг и здравоохранения до вопросов безопасности и ЖКХ. Формат выездной администрации востребован, поскольку позволяет быстро решать различные проблемы. Он значительно упрощает процесс взаимодействия между гражданами и властями. Это уже 35-я выездная администрация, проведенная с начала года.

Кроме личных обращений, участники могут предложить свои идеи по улучшению городской инфраструктуры. Для этого достаточно отсканировать QR-код на специальном стенде и заполнить форму, обозначив свои пожелания, например, заявки на проведение ремонтных работ или оставив свои отзывы. Важно, чтобы голос каждого жителя был услышан, и каждое предложение могло быть учтено в дальнейшем развитии округа.

