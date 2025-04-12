Выездную администрацию Химок провели в микрорайоне Подрезково

Елена Землякова, глава городского округа Химки, провела встречу с жителями микрорайона Подрезково в рамках кустового совещания. Об этом проинформировала пресс-служба местной администрации.

Жители дома № 1 на улице Советская высказали пожелание об установке общедомовых счётчиков. Вместе с ответственными службами будет разработан план дальнейших шагов. Кроме того, глава городского округа Химки обсудила вопросы благоустройства придомовой территории.

«Мы с коллегами уже приступили к проработке обращений, чтобы как можно быстрее сделать двор на Советской, 1 комфортнее», — написала в своем телеграм-канале Землякова.

В ходе встречи с жителями дома № 4А на Центральной улице глава Химок обсудила с ними планы по созданию детских и спортивных площадок. Специалисты проведут проверку территории на наличие инженерных сетей.

Землякова пообещала, что в этом году в парке «Подрезково» планируется построить памп-трек и скейт-парк.

В Подрезково состоялась рабочая встреча, в ходе которой был организован круглый стол с участием жителей домов № 3 и № 5 на Центральной улице. На встрече обсуждался вопрос о переселении из этих домов. В мероприятии также приняла участие выездная администрация Химок.

Ранее сообщалось. что в подмосковных Химках проведут ремонт 11 участков дорог.