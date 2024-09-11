Выездные мероприятия будут проходить на предприятиях в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Министерства территориальной политики МО]
В Подмосковье главы городских округов со своими заместителями и профильными службами начали проводить выездные мероприятия на крупных предприятиях в рамках губернаторского проекта «выездных администраций», они будут направлены на взаимодействие с трудовыми коллективами. Об этом сообщает Министерство территориальной политики Московской области.
«Подобный диалог пользуется большой популярностью, дает возможность быстро получить ответы на волнующие вопросы. Жители активно посещают встречи в округах и положительно оценивают работу властей на местах», — отметил исполнительный директор Совета муниципальных образований Подмосковья Николай Ханин.
Так, например, такую встречу уже привели в Ступинской металлургической компании. В ходе нее участники обсудили вопросы благоустройства, развития здравоохранения и торговли.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.