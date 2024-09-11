Выездные мероприятия будут проходить на предприятиях в Подмосковье

В Подмосковье главы городских округов со своими заместителями и профильными службами начали проводить выездные мероприятия на крупных предприятиях в рамках губернаторского проекта «выездных администраций», они будут направлены на взаимодействие с трудовыми коллективами. Об этом сообщает Министерство территориальной политики Московской области.