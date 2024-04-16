Выездные обследования фермеров-грантополучателей продолжаются в Подмосковье

В Подмосковье продолжают проводить выездные проверки фермеров, которые стали обладателями грантов «Агростартап», которые выдаются с целью вовлечения населения в предпринимательскую деятельность. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Грантополучатели могут потратить выделенные средства на приобретение необходимого оборудования или сельскохозяйственной техники. Ежегодно мы видим, как благодаря подобным мерам поддержки увеличиваются производственные объемы и модернизируются наши хозяйства», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Проверки затронули КФХ Кидяев В.И. из Коломны, которое получило грант на приобретение рыбоводной установки, оборудования для коптильного цеха, рыбопосадочного материала, а также КФХ Ямщиков А.В., получившее средство на приобретение рыбопосадочного материала и оборудования для выращивания рыбы. Специалисты ГКУ МО «ЦАР» по результатам обследований установили, что полученные гранты были направлены на указанные цели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.