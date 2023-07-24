«Выглядит логичным»: в России повысили максимальный возраст пребывания в запасе

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе, сообщается на интернет-портале правовой информации.

Изменения затронут закон «О воинской обязанности и военной службе» и вступят в силу в начале следующего года. Документ касается солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Для тех из них, кто относится к первому разряду, предельный возраст повышается с 35 до 40 лет, ко второму — с 45 до 50 лет, а к третьему — с 50 до 55 лет.

«Учитывая то, что теперь предельный возраст призыва 30 лет, это увеличение выглядит логичным. Иначе некоторые отслужившие в запасе будут находиться всего пять лет»; «Старые военные имеют большой, а главное, боевой опыт, а сейчас это играет большую роль», — прокомментировали новость россияне.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон, меняющий порядок восстановления водительских прав в РФ.