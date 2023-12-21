«Выхватить человека, когда он не ожидает»: российский снайпер СВО раскрыл тонкости службы

Анатолий Кольчинский из Санкт-Петербурга полтора года был снайпером на спецоперации. Сейчас он по ранениям вышел в запас, поэтому лица и имени не скрывает. Кроме того, он продолжает помогать сослуживцам: отправляет на передовую важную технику.

Мужчина рассказал, как дорогие приборы помогают бойцам на фронте. Как отметил Анатолий, чаще всего идут сборы средств на БПЛА, ведь «птички» выполняют на передовой много задач.

«Дроны разведывают, сбрасывают на противника гранаты, отвлекают и пугают ВСУ в случае необходимости и дают пройти штурмовым отрядам. К несчастью, век беспилотника недолог, это расходный материал. Он может остаться незамеченным несколько дней, а может — и четверть часа. После его сбивают, и бойцам нужен новый», — объяснил Кольчинский корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как снайпер наш собеседник понимает и важность тепловизионных прицелов и насадок. Приборы ночного видения просто необходимы стрелкам.

«В основном, все тяжелые задачи выполняются ночью. Снайперы работают в темноте, либо в сумерках, когда противник начинает расслабляться. Обычно в это время он уже может совершать ошибки: кто-то пошел в туалет, кто-то поднял голову посмотреть…И именно в этот момент задача стрелка — выхватить человека, когда он этого не ожидает», — отметил боец.

Поэтому таящимся в темноте российским стрелкам так нужны наблюдательные технические приспособления.

«Из снайперского снаряжения также требуются ДТК закрытого типа. Если простым языком, то это глушители, которые прячут вспышку от выстрела и рассеивают звук. Так противник не поймет, откуда стреляли», — рассказал снайпер.

Ранее Анатолий рассказал, как с контузией сумел отбиться от атаки ВСУ.