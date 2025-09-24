Выиграть в лотерею нельзя случайно: экстрасенс назвала истинную причину крупных побед
Экстрасенс Райман: выигрыш в лотерею не является случайностью и везением
Выигрыш в лотерею — это не просто случайное везение, а сложное пересечение миллионов вероятностей в особом энергетическом поле. Такое объяснение в беседе с REGIONS дала экстрасенс и психолог Эмма Райман, развеивая миф о систематическом выигрыше с помощью сверхспособностей.
По ее словам, лотерея представляет собой пространство чистого случайного поля, где иногда действительно случаются «вспышки интуиции», позволяющие игрокам выбрать выигрышную комбинацию. Однако это явление нельзя превратить в стабильную систему обогащения.
«Стабильно выигрывать с помощью способностей невозможно. Лотерея становится символом надежды, но надежда на "билет" часто уводит от настоящего источника силы — труда, энергии и осознанных шагов», — заявила эксперт.
Напомним, недавно жительница Подмосковья выиграла в лотерею: она получила квартиру. Она объяснила свою победу, назвав необычную причину.