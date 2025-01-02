Выигравший миллиард в лотерее россиянин получит на несколько сотен миллионов меньше

Новогодний выигрыш в размере миллиарда рублей победитель не заберет полностью, так как по закону проводится вычет налогов. В компании-распространителе гослотерей «Столото» рассказали, сколько на самом деле передадут счастливчику.

Победитель самой крупной суммы в «Русское лото» получит около 781 598 156 рублей из-за вычета налога в 22%. Несколько миллионов уйдут ФНС, но большая часть суммы в любом случае за участником праздничной лотереи. Правда, в случае, если это его единственный выигрыш за налоговый период.

Напомним, победителем праздничной лотереи 2025 года стал житель Сахалина. Розыгрыш проводится уже в 1604-й раз в России. «Русское лото» разыгрывало в стране более трех миллиардов рублей, но не каждый может похвастаться полноценным выигрышем. Иногда сумму делят несколько победителей.