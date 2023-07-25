Выяснилось, чем полезны новые поправки в Семейный кодекс, касающиеся смены пола

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в Семейный кодекс РФ, направленные на аннулирование брака в случае смены пола одним из супругов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Аннулирование таких союзов, подчеркнула юрист Алла Георгиева, является не только вполне законным, но и логичным.

«Брак в России заключается исключительно на основе взаимного согласия мужчины и женщины, если оба достигли брачного возраста. Однополые браки законом не предусмотрены», — объяснила эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы, брак обычно прекращается по согласию сторон или через суд. Однако закон допускает и другие случаи, в которых союз аннулируется.

«Брак прекратится по заявлению одного или обоих супругов, а также, если один из супругов умер или объявлен умершим по решению суда. Также если один из супругов будет признан недееспособным, то по заявлению его опекуна брак прекратят», — отметила Георгиева.

Юрист уточнила, что информации об аннулировании брака, где один из супругов сменил пол, раньше не было, но такие решения, конечно, законны.

«В каждой стране издаются свои законы, которые обязаны все соблюдать. Внесены поправки в конституцию, которые защищают институт брака как союза именно мужчины и женщины. Конституция — это верховенство закона. А мы все-таки живем в правовом государстве, поэтому логично аннулировать нетрадиционные браки с целью сохранения в стране института семьи и культуры, несмотря на то, что это частная жизнь», — подытожила эксперт.

Ранее мы сообщали, что Владимир Путин подписал законопроект о смене пола.