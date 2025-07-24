Выяснилось, что Трамп делился с лояльными к нему блогерами данными по делу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп распространял среди популярных и лояльно настроенных к нему блогеров устаревшую информацию по делу финансиста Джеффри Эпштейна. При этом информация подавалась как самая свежая. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Издание выяснило, что в Белом доме устроили официальную торжественную церемонию, на которой 15 человек получили папки с копиями документов по делу Эпштейна. Присутствующим было заявлено, что в папках содержится исчерпывающая информация, и теперь блогеры смогут выступать как самые надежные медиа по этой теме. На самом деле в папках были давно уже всем известные документы.

«Бортовые журналы, которые были доступны онлайн как минимум с 2019 г., и отредактированная адресная книга Эпштейна, столь же зачитанная до дыр», — указали журналисты на полученное блогерами содержимое.

Ранее сообщалось, что в США распространилась новая теория заговора о близости Трампа и Эпштейна. 69% американцев, согласно опросам, уверены, что власти скрывают правду о связях Эпштейна с элитой. Многие вспомнили, как однажды Трамп называл Эпштейна «потрясающим парнем», но после ареста дистанцировался. Теперь же тема вновь стала инструментом политической борьбы.