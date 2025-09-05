Выяснилось, для чего россияне на самом деле оформляют кредитки

Чаще всего кредитными картами пользуются молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет (53%), для которых этот финансовый инструмент стал частью повседневной жизни. Об этом свидетельствуют результаты исследования финансового маркетплейса Банки.ру, на которые ссылается «Газета.Ru». В нем участвовали около 20 млн россиян.

Отмечается, что почти половина опрошенных (49%) используют кредитные карты исключительно для совершения покупок, в то время как 32% клиентов банков снимают с них наличные.

Лишь 19% респондентов рассматривают кешбэк и бонусные программы как основной мотив использования кредиток.

Наиболее востребованными категориями бонусных программ оказались повседневные покупки — супермаркеты, аптеки, одежда и детские товары (42%). Далее следуют товары для дома и ремонта (23%), транспортные расходы (20%) и товары для отдыха (16%).

Исследование также выявило предпочтения относительно кредитных лимитов — 76% пользователей довольствуются лимитом от 50 до 100 тыс. руб., тогда как только 4% запрашивают лимит свыше 500 тыс. руб.

Результаты исследования показали, что кредитные карты в России воспринимаются как инструмент для повседневных трат, а не как источник крупных заемных средств.

Молодое поколение активнее интегрирует кредитные продукты в свою финансовую жизнь, в то время как старшие возрастные группы остаются более консервативными в вопросах заемного финансирования.

