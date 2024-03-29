Выяснилось, где в России водятся самые опасные клещи

С приходом весны и увеличением количества отдыхающих в российских лесах все чаще появляются новости об укусах клещей. Врач Мария Беляева рассказала, жителям каких регионов РФ стоит быть наиболее осторожными при отдыхе на природе.

По ее словам, традиционно самыми опасными для заражения считаются клещи Архангельской, Калининградской, Ленинградской и Вологодской областей.

«Также распространены энцефалитные клещи в Пермском крае, Свердловской и Кировской областях, некоторых районах Сибири и Дальнего Востока. В других регионах случаи заражения редки. По данным Роспотребнадзора, Москва не является эндемичным для клещей районом, но в некоторых округах Подмосковья были зарегистрированы случаи заражения», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Врач-терапевт Севинч Алиева добавила, что всем, кто проживает в указанных регионах, следует регулярно делать прививки от клещевого энцефалита. Если же человек не вакцинирован, но его укусил клещ, следует немедленно обратиться в ближайшее лечебное учреждение.

«Сейчас в любой поликлинике Москвы и Московской области, например, есть такой приказ, согласно которому необязательно обращаться в травмпункт или инфекционную поликлинику. Можно подойти к врачу-терапевту или дежурному врачу, они окажут первичную помощь, извлекут клеща, обработают место укуса и в случае необходимости дадут направление в инфекционное отделение. Самостоятельно извлекать клеща я не рекомендую», — отметила эксперт.

Ранее жителям Подмосковья рассказали о способах защиты питомцев от клещей.