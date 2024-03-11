Жителям Подмосковья рассказали о способах защиты питомцев от клещей

Весной начинается сезон активности клещей, поэтому специалисты Госветслужбы Подмосковья призывают владельцев домашних животных обеспечивать их защиту. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, в качестве меры защиты можно выбрать таблетки, ошейники, обработку животного каплями, шампунями и спреями. Специалисты также рекомендует осматривать питомцев во время и после каждой прогулки на наличие клещей.

«В прошлом году ветеринарные клиники региона провели более 1 тысячи микроскопических исследований биоматериалов собак. В 538 случаях был обнаружен возбудитель пироплазмоза. В таком случае следует быть внимательными по отношению к вашим питомцам и своевременно обращаться к ветеринарам», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

В ведомстве добавили, что первыми признаками укуса клеща являются появление апатии, ухудшение аппетита, повышение температуры и горячий нос у животного. В этом случае важно обратиться к ветеринару, записаться на прием в государственную ветеринарную клинику можно через региональный портал госуслуг или по номеру телефона Единого Контакт-центра: +7(495)668-01-25.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.