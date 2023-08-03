Выяснилось, как новая российская разработка поможет бороться с атаками БПЛА

«Ростех» в пять раз увеличит выпуск новейшей Системы контроля воздушного пространства (СКВП), предназначенной в частности для противодействия атакам беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт по системам управления беспилотными аппаратами Павел Теплов рассказал, как работает эта система.

«Это средство для мониторинга и слежения малых летательных аппаратов. Созрела необходимость создания системы для беспилотников по аналогии с той, что существует в авиации: с разрешениями и запретами на вылет. Это ее аналог, только для мелких летательных объектов», — рассказал Теплов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник издания отметил, что разработка поможет отличать безопасные БПЛА от тех, которые несут угрозу. Похожим функционалом обладает система ПВО, но она рассчитана на перехват и уничтожение, в ее приоритетах более крупные объекты на другом эшелоне высот.

По словам Теплова, подобную систему вводят, чтобы развивать использование беспилотников, а не запрещать их полеты в принципе.

«Система позволит не только мониторить, но и согласовывать маршруты полетов беспилотников. Отсюда начнется развитие гражданских технологий с применением беспилотных систем. Например, в сельском хозяйстве», — пояснил эксперт.

Также собеседник добавил, что существуют другие новшества, которые помогают в борьбе с беспилотниками. Их можно объединить с новой российской разработкой.

«Есть системы, которые посылают беспилотникам неверные координаты так, чтобы сбить их направление, или глушат все сигналы. Благодаря этому беспилотник не может определить свои координаты и поэтому не может летать», — рассказал Теплов.

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