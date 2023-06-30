Выяснилось, какие предсказания ясновидящей из Подмосковья сбылись в этом году

Многие предсказания знаменитой ясновидящей Инны Мишиной уже сбылись. Сильнейшая провидица России предсказала бедствие в Техасе и Флориде, пробуждение вулканов, наводнение в Турции и многие другие катаклизмы.

Сильнейший торнадо накрыл штат Америки уже через три месяца после того, как экстрасенс увидела разрушения во сне. Жителей Техаса эвакуировали, в дома и деревья там находились в разрушенном состоянии.

Флориду через два месяца после пророчества Мишиной накрыл дождь, который наблюдается в стране раз в полвека. Были затоплены центральные улицы, автомобили и аэропорт.

Масштабное наводнение в Турции ясновидящая предсказала за месяц до страшного бедствия. По словам провидицы, она видела во сне буквы «Т» и «И», которые натолкнули ее на мысль о возможном бедствии именно в этой стране. Тогда Мишина заявила корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», что людей будет буквально смывать водой.

Весь перечень сбывшихся в этом году предсказаний ясновидящей читайте здесь.