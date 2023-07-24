Выяснилось, какое наказание грозит главному инженеру ТЦ «Времена года»

В Москве задержали главного инженера многофункционального торгового центра «Времена года», где произошел прорыв трубы с кипятком, приведший к гибели четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Еще десять человек получили серьезные ожоги. ТЦ остается закрытым.

Как рассказал адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский, это преступление попадает под действие части 3 статьи 217 УК РФ о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.

«Здесь предусматриваются принудительные работы на срок до пяти лет. При этом виновного могут на три года лишить права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности. Либо же суд может назначить лишение свободы на срок до семи лет с аналогичным запретом или без него», — отметил Нефедовский в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Таким образом, подытожил собеседник, есть два варианта развития событий.

«Или инженера привлекут к уголовной ответственности, или сотрудников ТЦ, которые отвечают за обслуживание. Это уже как следствие установит», — рассказал адвокат.

Ранее мы сообщали, почему в Москве задержали главного инженера ТЦ «Времена года».