Выяснилось, сколько градусов покажут термометры в Подмосковье ночью

Жителей и гостей Московской области предупредили о предстоящем ночном похолодании в регионе. В комментарии RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин отметил , что в ближайшие ночи температура воздуха в регионе опустится до плюс 7 градусов.

По словам специалиста, похолодание в Подмосковье продлится до 5 сентября, после чего ожидается возвращение теплой погоды.

Для Москвы ночные температуры окажутся немного выше, чем в области — от плюс 9 до плюс 12 градусов. Метеоролог порекомендовал жителям Московского региона учитывать похолодание при планировании вечерних прогулок и подготовке к ночному времени суток.

Ильин подчеркнул, что в дневные часы существенного потепления в Москве и Подмосковье не прогнозируется. Температура будет колебаться в пределах плюс 17-22 градусов тепла, что соответствует климатической норме начала осени.

Несмотря на это, уже с 6 сентября в Московский регион придет долгожданное потепление, и столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.

Особенностью предстоящего погодного периода станет полное отсутствие осадков, добавил синоптик. Сухая и ясная погода установится на всей территории Подмосковья, подытожил синоптик.

Ранее депутат Государственной думы РФ Сергей Гаврилов напомнил, при каких условиях в домах россиян появляется отопление.