«Выявили флотирующий тромб»: подмосковные врачи спасли мужчину с жалобой на боль в ноге

Шестидесятилетний мужчина обратился в Волоколамскую центральную районную больницу с жалобой на острую боль в ноге. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Отмечается, что врачи провели УЗИ-исследование, которое помогло выявить флотирующий тромб в общей бедренной вене, который мог оторваться в любую минуту. Данное состояние могло привести к смертельному исходу.

Заведующий хирургическим отделением Григорий Аношкин подчеркнул, что пациенту была проведена малоинвазивная операция, с помощью которой и был удален тромб, что позволило восстановить кровообращение в ноге. Операция прошла успешно, в настоящий момент мужчина уже выписан их стационара в удовлетворительном состоянии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье проходит активная замена тяжелого медоборудования на новые цифровые аналоги.