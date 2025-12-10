Если вид мишуры и запах мандаринов вызывает у вас не предвкушение чуда, а раздражение, тревогу или желание все проигнорировать — вы не одиноки. Психотерапевт Елена Разумовская в беседе с REGIONS объяснила, что корни такого «праздничного сплина» часто прячутся глубоко в прошлом.

Отношение к Новому году формируется в детстве: если в семье не было теплых традиций, совместного приготовления и атмосферы волшебства, у взрослого может просто не сформироваться позитивной эмоциональной связи с этим днем. По словам эксперта, будучи взрослым, такой человек может подсознательно избегать шумных празднований или чувствовать себя чужим на общем веселье.

Более сложный случай — когда праздник выступает мощным психологическим триггером, возвращающим к травмам из дисфункциональной семьи. Родительские ссоры, алкогольные застолья или ощущение одиночества, закрепленные за датой в календаре, могут бессознательно «включаться» при виде нарядной елки, вызывая беспричинную, на первый взгляд, панику или опустошение.

Первый и главный шаг к управлению этим состоянием — осознание причины. Понимание, что раздражение вызвано, например, не суетой как таковой, а страхом не соответствовать чужим ожиданиям, меняет подход: вместо подавления эмоций можно скорректировать планы и вежливо отказаться от непосильных задач.

Отдельный источник стресса — прессинг предновогодней «обязательной» гонки. Психолог призывает деконструировать этот миф: 31 декабря — всего один из 365 дней в году.

«Не нужно поддаваться всеобщей панике и делать из этого дня некий „судный день“, когда нужно успеть абсолютно все. Ажиотаж, спешка и попытки соответствовать нереалистичным ожиданиям — идеальный рецепт для выгорания и полной потери праздничного настроения», — подчеркивает специалист.

Если что-то не куплено или не приготовлено — мир не рухнет. Как заключила психолог, гораздо продуктивнее разрешить себе прожить праздник так, как комфортно. Например, заменить шумный корпоратив тихим вечером, а навязанные традиции — своими, безопасными ритуалами, которые приносят настоящее, а не обязательное удовольствие.

Ранее сообщалось, что россиян ожидают самые долгие новогодние праздники за последние несколько лет.