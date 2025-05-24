«Выпил и стал палить»: очевидица рассказала подробности стрельбы на вокзале в Россоши

Свидетельница инцидента, произошедшего возле железнодорожного вокзала в Россоши, что в Воронежской области, поделилась с корреспондентом РЕН ТВ подробностями произошедшего. По её словам, мужчина, совершивший стрельбу, сначала употребил алкогольные напитки, вероятно, чтобы набраться смелости. После этого он достал оружие.

На видео, которое было опубликовано на сайте РЕН ТВ, запечатлена ситуация на привокзальной площади, где недавно произошел инцидент. На месте происшествия работают экстренные службы города.

«Купил бутылку пива, вышел, выпил и начал стрелять по народу», — рассказала очевидица событий.

В ходе общения с представителями средств массовой информации женщина высказала мнение, что причиной инцидента не было какие-либо конфликты злодея с мирными людьми. Она заявила, что мужчина, который открыл стрельбу, вел огонь «по всем без разбора».

Ранее сообщалось, что 23 мая в городе Россошь, расположенном в Воронежской области, произошло происшествие: мужчина открыл огонь по людям на железнодорожном вокзале. В результате пострадал один человек. По этому инциденту было начато уголовное расследование.