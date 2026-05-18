Выпишут без суда: юрист объяснил, как полиция получила право аннулировать прописку

С 1 мая 2026 года полиция получила право самостоятельно аннулировать регистрацию граждан по месту жительства, без обращения в суд. Однако, как пояснил в комментарии RuNews24.ru юрист Антон Палюлин, произвольное лишение прописки по заявлению собственника законом не предусмотрено. Основанием для внесудебного решения может стать только вступивший в силу судебный акт или процессуальный документ, подтверждающий фиктивность постановки на учет.

Нововведение, вступающее в силу с 1 мая 2026 года, передает МВД полномочия аннулировать регистрацию граждан без обращения в суд. Соответствующие поправки внесены в статьи 5 и 6.1 Закона РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации». Изменения обеспечены приказом МВД России от 20.04.2026 № 224 и постановлением правительства РФ от 15.04.2026 № 412, изменившими правила регистрации и снятия граждан с учета.

Преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин разъяснил, как будет работать новый механизм.

По словам эксперта, решение о внесудебном аннулировании регистрации возможно только при наличии официального подтверждения факта фиктивной постановки на учет. Речь идет о вступившем в силу судебном акте или процессуальном документе по уголовному либо административному делу. Произвольное лишение прописки по заявлению собственника, как подчеркнул Палюлин, законом не предусмотрено.

Процедура, как пояснил юрист, занимает от 5 до 14 рабочих дней. Материалы направляются в орган учета, готовится проект решения, после утверждения гражданин снимается с регистрационного учета. Уведомление собственника осуществляется в упрощенном порядке в течение 3 рабочих дней со дня вынесения решения — через Госуслуги, по электронной почте или почтой России без уведомления о вручении.

Эксперт отметил, что право на обжалование такого решения сохраняется в полном объеме в соответствии с административно-процессуальными нормами. Решение органов МВД можно обжаловать в суд или прокуратуру. При этом судебное обжалование приостанавливает исполнение решения до вынесения окончательного вердикта.

Риск злоупотреблений со стороны недобросовестных собственников, по мнению Палюлина, минимизирован. Требование наличия вступившего в законную силу судебного акта, подтверждающего фиктивность регистрации, делает механизм защищенным от произвола. Фактически внесудебное лишение регистрации является дополнительной санкцией за фиктивную регистрацию, реализующей последствия ее ничтожности.

Список-памятка: что нужно знать о новом порядке с 1 мая 2026 года

Кто может аннулировать прописку? Полиция (МВД) получила право снимать граждан с регистрационного учета без обращения в суд.

На каком основании? Только при наличии официального подтверждения фиктивной регистрации — вступившего в силу судебного акта или процессуального документа по уголовному/административному делу.

Может ли собственник просто так выписать жильца? Нет. Произвольное лишение прописки по заявлению собственника законом не предусмотрено.

Сколько длится процедура? От 5 до 14 рабочих дней — от направления материалов до утверждения решения.

Как уведомят? В течение 3 рабочих дней через Госуслуги, по электронной почте или почтой России без уведомления о вручении.

Можно ли обжаловать? Да. Решение МВД обжалуется в суд или прокуратуру. Судебное обжалование приостанавливает исполнение решения.

Кому грозит? Тем, кто признан судом виновным в фиктивной регистрации. Это дополнительная санкция, а не новый способ для собственников избавляться от неугодных жильцов.

