Выпишут с забитым носом: в Минздраве решили пересмотреть лечение гриппа

Министерство здравоохранения России утвердило обновленные клинические рекомендации по терапии гриппа, которые существенно меняют подход к лечению этого заболевания. Согласно новому приказу, средняя продолжительность стационарного лечения взрослого пациента сокращена с 15 до 9 дней, сообщает Новосвят .

В случаях тяжелого течения болезни, где ранее мог потребоваться 20-дневный курс, теперь также предусмотрены оптимизированные, но более сжатые сроки. Ключевым изменением стал не только пересмотр временных рамок, но и значительное расширение диагностического протокола. Перечень обязательных и возможных лабораторных исследований увеличен с 16 до 27 позиций. Это позволит врачам точнее определять штамм вируса, оценивать состояние пациента и своевременно выявлять возможные осложнения. При этом стандарт предусматривает ежедневные осмотры как лечащим терапевтом, так и врачом-инфекционистом, а также постоянное сестринское наблюдение.

Новый регламент направлен на повышение эффективности использования ресурсов системы здравоохранения без снижения качества помощи. Укороченные сроки госпитализации компенсируются более глубокой и оперативной диагностикой в начале лечения.

Ранее сообщалось, что жители Красноярска жалуются на сильный смог и удушливый запах.