«Выпить стакан с пеплом»: что нужно сделать, чтобы ваши желания исполнились в зеркальную дату

Десятый день октября — это день, когда можно загадать желание, которое обязательно исполнится. 10.10. 2023 — зеркальная дата, день, когда магия просто витает в воздухе, уверены эзотерики.

Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что сегодня нужно обязательно сделать, чтоб привлечь удачу.

Магический день

«День двоек и троек, в совокупности получается девятка, которая считается магическим числом. В этот день можно полностью поменять свою судьбу», — заявила Алиева.

В этот день обязательно нужно помириться, если произошла ссора. Кроме того, 10 октября — идеальный день для уборки и энергетической чистки своего дома, уверена ясновидящая.

Загадываем желания

«Чтобы увеличить денежный поток и привлечь удачу, надо написать свое желание, когда часы покажут 22:22 или 21:21. В это время также будет нелишним обойти квартиру со свечой — таким образом можно очистить дом от негатива. Напишите девятку на двери, это защитит дом», — добавила Алиева.

В кошелек стоит положить девять монеток для привлечения финансового потока.

«Нарисуйте на руке девятку с девятью концами. Желания лучше написать на желтом или красном листочке, сложить самолетиком и отправить во вселенную», — пояснила экстрасенс.

Фото: [ freepik.com ]

Также, по ее словам, можно написать желание на бумаге, а потом сжечь. Пепел выбросить в стакан с водой, оставить на ночь, а утром выпить. Желания нужно прописывать максимально подробно.

Помогут ангелы

«Ангелы хранители сегодня нам оказывают большую помощь, поддержку. В зеркальные даты можно начинать новый бизнес — все дела будут иметь успех. Если есть нерешенные финансовые вопросы — кредиты, займы, долги, то сегодня их получится решить», — добавила Алиева.

Милосердие, проявленное сегодня, вернется добром в двойном объеме. Нельзя допускать плохие мысли.

«Обещаний тоже никаких нельзя давать, нельзя жадничать, идти за легкой наживой, амбиции надо убирать, потому что это может повлиять на вашу удачу и на ваше будущее. Если в такой день нашли моменту, то это очень хорошая примета. Нужно загадать на нее желание и бросить в реку, тогда оно исполнится», — рассказала собеседница издания.

Никаких ограничений по количеству желаний нет, добавила она. Сегодня удивительный день, когда все, что вы просите, исполнится.

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