Выплату опекунам и приемным родителям увеличили в Московской области

В Московской области увеличили ежегодную выплату для приемных родителей и опекунов, в 2024 году они получат почти 45 тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.

«У нас в регионе более 10 тысяч опекунов и приемных родителей воспитывают 15,5 тысячи детей-сирот», — уточнила глава ведомства Людмила Болатаева.

По словам министра, услуга будет предоставляться в проактивном режиме, денежные средства приемным родителям и опекунам поступят автоматически уже в марте. Напомним, что в этом году размер выплаты составлял 41 953 рублей. Опекунам, попечителям и приемным родителям также предоставляют ежемесячные выплаты на содержание детей, выплаты на организацию совместного отдыха и социальные карты для детей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.