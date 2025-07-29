Выплаты к 1 сентября: почему одни регионы помогают семьям, а другие нет? Ответ депутата

Выплату семьям с детьми к 1 сентября могут сделать федеральной, сообщил ТАСС председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

Если данное решение будет принято, то денежные средства к началу учебного года будут получать семьи всех регионов.

В настоящее время право на получение таких выплат имеют только нуждающиеся, многодетные семьи и семьи, оказавшиеся в трудной ситуации.

Но, подчеркнул Гаврилов, дети идут в школу во всех регионах. Где-то родители получают только федеральное универсальное пособие, размер которого зависит от доходов и количества имущества в семье, где-то действуют дополнительные региональные выплаты, выделенные на покупку школьной формы, канцелярских принадлежностей и рюкзаков. Таким образом, получается, что оказание помощи напрямую привязано к месту проживания, а не к самому факту необходимости подготовить ребенка к школе, пояснил собеседник.

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