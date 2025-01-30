В России увеличат выплаты пострадавшим журналистам

Об этом со ссылкой на проект закона сообщает РИА Новости.

С данной инициативой выступили депутаты Госдумы от партии ЛДПР во главе с председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым.

В России планируют увеличить компенсационные выплаты для журналистов, пострадавших или погибших при исполнении редакционных заданий в особых условиях.

В настоящее время, в случае гибели журналиста, редакция обязана выплатить его семье не менее двух миллионов рублей. Эту сумму планируется увеличить до 5 млн рублей.

В случае, если вред здоровью привел к утрате трудоспособности более чем на 90%, компенсация составляла не менее одного миллиона рублей. Размер этой выплаты предлагается увеличить до 2,5 млн рублей.

При утрате трудоспособности менее чем на 90%, предписывается выплата не менее 100 тыс. рублей за каждые 10% потери профессиональной способности. Новый законопроект предлагает увеличить эту выплату до 250 тыс. рублей.

Ранее сообщалось о том, что военкор Обищенко пояснил причины, почему ВСУ на Донбассе бьют по одним местам.