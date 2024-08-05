Выплаты в случае гибели или ранения в зоне СВО распространили на СК
Путин расширил выплату в случае гибели или ранения на СВО на следователей СК
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В случае ранения или гибели в зоне СВО следователя СК выплату в равной мере получат его жена (муж), родители и дети, сообщает ТАСС.
Соответствующий указ о расширении перечня выплаты подписал президент России Владимир Путин. Согласно тексту документа, компенсация в размере 5 млн рублей распространится также на сотрудников СК, погибших от полученных ран в течение года.
Подписанный указ обладает обратной силой и затрагивает правоотношения, произошедшие со дня начала СВО — 24 февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что более 1,5 тыс. сирот Подмосковья получили увеличенные выплаты, размер которых с 1 июля составил 17 747 рублей.