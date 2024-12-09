Выплаты за ранения в зоне СВО распространили на силовиков и волонтеров

Выплату в размере до 4 млн руб. за инвалидность, полученную в результате ранения в зоне спецоперации, будут получать не только бойцы СВО, но и сотрудники силовых ведомств и волонтеры.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Размер выплаты бойцам за ранение составит до 3 млн рублей в зависимости от тяжести. Изменения распространяются на военнослужащих, получивших ранения после 12 ноября, инвалидность в результате ранения – после 13 ноября.

Указ уже вступил в силу.

Ранее сообщалось о том, что военный врач «заработал» на подделке осколочных ранений 12 млн руб.