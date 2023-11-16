Выполнение плана по предоставлению земли врачам завершается в Подмосковье
Фото: [МИО МО]
План по предоставлению участков в рамках программы «Земля врачам» выполнен на 90% от общего количества медиков, которые изъявили желание воспользоваться программой с 2021 года, землю получили более 2,1 тысячи врачей, сообщили в областном Минимуществе.
«Действие закона в регионе продлится до конца 2026 года, поэтому мы продолжаем принимать заявки на получение земли. Продолжается также активная работа по благоустройству созданных в пяти городских округах поселков для врачей, здесь уже предоставлено в безвозмездное пользование 473 участка», — отметила глава ведомства Наталья Адигамова.
Наибольшее число земельных участков врачам предоставили в Ступино, Пушкинском округе, Воскресенске, Раменском и в Орехово-Зуево. Отметим, что программу запустили по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.