Выполнение плана по предоставлению земли врачам завершается в Подмосковье

«Действие закона в регионе продлится до конца 2026 года, поэтому мы продолжаем принимать заявки на получение земли. Продолжается также активная работа по благоустройству созданных в пяти городских округах поселков для врачей, здесь уже предоставлено в безвозмездное пользование 473 участка», — отметила глава ведомства Наталья Адигамова.