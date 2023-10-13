Выполнение плана по уборке гороха завершается в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
План по уборке гороха в Московской области выполнен на 98%, его собрали с площади более 11 тысяч гектаров, что на 6 тысяч гектаров больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.
«Валовый сбор составил более 38 тысяч тонн, что превышает объемы сбора прошлого года на 24 тысячи тонн», — уточнил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.
По его словам, в среднем урожайность гороха в этом году составила 34,9 центнера на гектар. Данный показатель в прошлом году составлял 28,8 центнера на гектар.
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