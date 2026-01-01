В Совфеде шокированы атакой ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах, где погибли десятки людей

Сенатор Константин Косачев в беседе с RT публично осудил атаку ВСУ на гражданские объекты в Херсонской области в новогоднюю ночь, назвав ее «чудовищным преступлением, совершенным с особым цинизмом».

В своем заявлении политик подчеркнул, что удар был нанесен в момент боя курантов и привел к массовым жертвам среди мирных жителей, что, по его мнению, является военным преступлением.

«Любые удары по гражданским объектам — это военное преступление. Здесь оценки не меняются, что называется, от дня ко дню, от года к году», — сказал сенатор.

Он также выразил надежду на то, что международное сообщество пересмотрит свое отношение к событиям, в частности и наконец-то признает террористическим киевский режим.

«Я надеюсь, что мир все-таки содрогнется и наконец-то осознает, что мы имеем дело с преступным террористическим режимом. Скорбим всей страной», — заключил Косачев.

Его заявление прозвучало после сообщений о том, что в результате удара беспилотников по гостинице и кафе в поселке Хорлы погибли 24 человека. Трагедия вызвала широкий резонанс и стала одним из самых обсуждаемых инцидентов первых часов 2026 года.

Ранее также сообщалось, что ПВО сбила 168 украинских БПЛА в новогоднюю ночь, включая 12 в Подмосковье. За последнее время это также одна из крупнейших попыток атаковать регионы РФ.