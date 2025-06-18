Выпускник из Москвы набрал максимальное количество баллов по ЕГЭ

Школьник из Москвы набрал максимальное количество баллов по результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщил РИА Новости руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) Анзор Музаев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Музаев рассказал, что мальчик набрал по 100 баллов за экзамены по математике профильного уровня, русскому языку, физике и информатике. Всего школьнику удалось набрать 400 баллов.

Он также отметил, что на данный момент известно об 11 участниках ЕГЭ, которые получили 300 и выше баллов по разным предметам, включая математику, физику, информатику, химию, биологию, русский язык и историю.

В России экзамены основного периода ЕГЭ начались 23 мая. Обязательный ЕГЭ по математике прошел 26 и 27 мая, а по русскому языку — 29 и 30 мая. Дни 26 и 29 мая добавили в расписание экзаменов дополнительным приказом Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора.

Ранее сообщалось, что в Химках трое выпускников стали стобалльниками на ЕГЭ по русскому языку.