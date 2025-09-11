Выпускник вуза из Подмосковья возглавил дипломатический фронт в Нью-Йорке

Выпускник коломенского Государственного социально-гуманитарного университета Алексей Марков официально вступил в должность генерального консула России в Нью-Йорке. Соответствующий приказ Министерства иностранных дел опубликован и вступил в законную силу, ознаменовав новый этап в карьере профессионального дипломата. Об этом сообщает издание REGIONS.

Алексей Марков является уроженцем системы отечественного образования. Свое обучение он начал на факультете иностранных языков в Коломне, который успешно окончил в 2002 году. Затем будущий дипломат углубил свои знания в Московской академии экономики и права, получив необходимую подготовку для работы на международной арене.

Его профессиональный путь в структурах МИД России насчитывает более двадцати лет. За это время Марков занимал различные ответственные должности как в центральном аппарате ведомства в Москве, так и в составе российских дипломатических миссий за границей. Высокий уровень его службы отмечен государственной наградой — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ключевой задачей на новом посту генконсул обозначил безусловную защиту прав и законных интересов российских граждан за рубежом. В своем первом официальном заявлении Алексей Марков выразил уверенность в позитивных перспективах двустороннего взаимодействия.

«Уверен, что у наших стран есть огромный потенциал для плодотворного взаимодействия во многих сферах», — подчеркнул новый генеральный консул.

