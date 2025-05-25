Выпускники устроили массовые драки в Казани и Воронеже

В день последнего звонка в Казани произошла массовая потасовка среди выпускников. Инцидентом заинтересовалась полиция. Об этом сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану.

Подростки в белых праздничных рубашках и с традиционными лентами устроили драку в центре города. Не меньше 20 человек вступили в конфликт на набережной города.

По предварительным данным, в больницы и полицию никто не обращался. Правоохранительные органы устанавливают причины конфликта.

«Подъем» отмечает, что аналогичный инцидент зафиксирован и в Воронеже. По свидетельствам очевидцев, драка началась между двумя школьниками, а при попытке разнять пострадал случайный прохожий. Местные полицейские также проводят проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что кемеровчанин сжег машину соседки после драки.