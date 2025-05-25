Выпускники устроили массовые драки в Казани и Воронеже
В Казани полиция начала проверку из-за драки выпускников в центре города
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В день последнего звонка в Казани произошла массовая потасовка среди выпускников. Инцидентом заинтересовалась полиция. Об этом сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану.
Подростки в белых праздничных рубашках и с традиционными лентами устроили драку в центре города. Не меньше 20 человек вступили в конфликт на набережной города.
По предварительным данным, в больницы и полицию никто не обращался. Правоохранительные органы устанавливают причины конфликта.
«Подъем» отмечает, что аналогичный инцидент зафиксирован и в Воронеже. По свидетельствам очевидцев, драка началась между двумя школьниками, а при попытке разнять пострадал случайный прохожий. Местные полицейские также проводят проверку по факту случившегося.
Ранее сообщалось, что кемеровчанин сжег машину соседки после драки.