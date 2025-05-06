Выпускников медвузов хотят обязать работать в госклиниках

Министерство здравоохранения РФ разработало новые меры для повышения эффективности подготовки медицинских кадров и обеспечения их обязательной работы в государственных медицинских учреждениях. Об этом стало известно «Известиям».

Согласно предложению ведомства, от выпускников медицинских вузов могут потребовать обязательную отработку в государственных клиниках. За нарушение этих требований предусмотрены штрафные санкции.

Так, за отказ от отработки в организациях системы обязательного медицинского страхования (ОМС) штрафную санкцию планируют повысить в три раза по сравнению с нынешними мерами. Это соответствует тройному размеру расходов бюджета на обучение каждого вуза. Отмечается, что программа целевого обучения сохранит свою актуальность.

Одной из главных проблем является практика оформления целевого обучения абитуриентами, которые зачастую не планируют выполнять обязательства и не работают в системе здравоохранения после получения диплома.

Эксперты утверждают, что нынешний однократный штраф воспринимается выпускниками как своеобразный беспроцентный образовательный кредит, что снижает мотивацию к выполнению обязательств после завершения обучения.

Новые правила планируют ввести с 1 января 2026 года. Это даст время образовательным и медицинским организациям подготовиться к изменениям и усилению ответственности будущих врачей.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что Министерство здравоохранения РФ хочет обязать выпускников медвузов отработать три года.