Выпускница колледжа в Новокузнецке объяснила скандальную речь на вручении диплома

Выпускница колледжа в Новокузнецке повторила за девочкой из Тамбова, которая раскрыла всю правду и высказала претензии учреждению прямо на вручении диплома. Недавно сибирячка рассказала, что ей двигало. Ее слова передает издание «Vse42.ru».

Выпускница Кузбасского колледжа архитектуры, строительства и цифровых технологий обвинила преподавателей в непрофессионализме прямо на вручении диплома. Она пожаловалась, что студенток заставили трудиться арматурщицами, они якобы поднимали тяжести до 24 кг, а за несколько дней до сдачи важной работы у ее одногруппницы вовсе забрали чертеж. Его отдали другому ученику по непонятной причине. Лишь позже подчеркнули, что студентке будет достаточно и «тройки» за дипломную работу.

Речь вызвала фурор: как и в случае в Тамбове ситуацией заинтересовались компетентные органы. Сама девочка, судя по всему, не жалеет о своих словах. Более того, она подтвердила, что вдохновлялась живым примером тамбовской выпускницы-медика.

При этом известно, что выпускница действительно училась на технолога по неметаллическим конструкциям. Следовательно, практика арматурщицы с ее специальностью не пересекается.

Минобразования проверяет информацию, сказанную выпускницей в новокузнецком колледже.

Напомним, студентка Тамбовского областного медицинского колледжа выступила с пламенной речью на вручении диплома, однако вместо слов благодарности преподаватели и выпускники услышали неожиданное признание. Девушка раскритиковала качество образования учреждения, отметила непрофессионализм сотрудников. По ее словам, к ученикам отделения лабораторной диагностики относились с презрением и даже забывали про студентов. Вкупе это привело к тому, что за четыре года девушка разочаровалась в колледже и профессии. Минобразования региона также проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Рязанском радиотехническом университете вручили дипломы с отличием более 30 выпускникам.