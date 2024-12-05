Выращенный овчаркой мальчик-маугли из Подольска обучился портняжному делу и садоводству

Мальчик Витя из Подольска, которого до шести лет воспитывала собака, сейчас живет в реабилитационном центре для взрослых сирот с психоневрологическими особенностями, организованном его приемными родителями. Сейчас ему 25 лет. Несмотря на все трудности, молодой человек смог освоить две профессии — портняжное дело и садоводство, сообщает «Комсомольская правда».

О тяжелой жизни шестилетнего мальчика Вити стало известно в 2005 году, когда медсестра из поликлиники обратила внимание, что карта ребенка не обновлялась 4,5 года. Она пришла по адресу прописки мальчика, но дверь ей никто не открыл.

Когда квартиру вскрыли сотрудники правоохранительных органов, им на встречу выбежал ребенок на четвереньках. Это был Витя. Мать-алкоголичка заперла его дома вместе с собакой-овчаркой и оставляла им на двоих одну миску с едой в день.

Ребенка передали в приемную семью. Развитие Вити остановилось на уровне десятилетнего ребенка. Общаться он может лишь короткими фразами.

Но благодаря приемной маме Лилит Гореловой юноша смог социализироваться.

Сегодня Витя работает с животными и ухаживает за фермой в реабилитационном центре, созданном Лилит для него и других сирот.

Ранее сообщалось о том, что мать детей-маугли из Петербурга хочет вернуть их через суд.