Жительница подмосковной Балашихи рассказала в соцсетях о необычном подарке, который она и ее маленький сын получили прямо на улице от незнакомых подростков. Они подарили им два пистолета, которые оказались игрушечными, однако этот жест вызвал ожесточенные споры среди пользователей Сети. Об этой истории пишет портал REGIONS.

История, рассказанная жительницей Балашихи, сначала вызвала умиление. Женщина сообщила, что встреченные ею подростки бесплатно подарили ей и ребенку игрушечные пистолеты, отказавшись от денег. Она поблагодарила незнакомцев за добрый поступок, но реакция интернет-аудитории оказалась неоднозначной.

Многие подписчики раскритиковали женщину за беспечность, указав, что в современной ситуации нельзя принимать подарки от незнакомых людей, особенно в виде предметов, хоть отдаленно напоминающих оружие. Психолог Марина Гринвальд объяснила такую настороженность естественной реакцией психики на последние тревожные события в стране. Специалист подчеркнула, что подобная бдительность помогает повысить личную безопасность.

В Министерстве социального развития Московской области напомнили базовые правила поведения: никогда не поднимать ничего с земли и не принимать подарки от незнакомцев. Обнаружив подозрительный предмет, нужно немедленно сообщить в полицию и держаться от находки подальше. Эксперты советуют приобретать игрушки только в магазинах, исключая любые уличные «подарки».

