Вырос в детском доме и работал там же: на СВО погиб 21-летний воспитатель из Ярославля

Во время прохождения службы в зоне специальной военной операции (СВО) погиб 21-летний воспитатель ярославского детского дома Дмитрий Живоглазов (настоящее имя — Улукбек), сообщил портал 76.ru.

О смерти юноши в ноябре сообщил омбудсмен Ярославской области Сергей Бабуркин. Ожидается, что его тело доставят на родину в декабре.

«Улукбек Живоглазов погиб 18 сентября 2024 года в Кременском районе, поселок Нововодяное», — сказал он.

Дмитрий вырос в детском доме им. Винокуровой. Его детство было тяжелым — отец находился в тюрьме, мать страдала от алкогольной зависимости.

Своей настоящей семьей молодой человек считал сотрудников и воспитанников детского дома. Дмитрий вел здоровый образ жизни, занимался кикбоксингом и с интересом учился.

Сразу после выпуска, в 18 лет, он вернулся в учреждение уже в роли ночного воспитателя. Дмитрий строго относился к нарушителям порядка, отчитывал воспитанников за нецензурную лексику и курение, но в то же время служил для них личным примером.

Осенью 2024 года молодой человек должен был отправиться на срочную службу, но вместо этого он заключил контракт с Минобороны РФ на год. После службы Дима планировал поступить в университет и мечтал о создании крепкой, счастливой семьи с тремя детьми.

Ранее сообщалось, что бабушка погибшего бойца СВО выиграла суд у чиновников после отказа в выплатах.