«Выручила вражеская тушенка»: бойцы СВО спаслись при атаке украинцев на их окопы

Штурмовики — солдаты, которые идут вперед. У них задача одна — выбить с позиций противника и занять их. Среди тех, кто шел на штурм с пулеметом, был боец с позывным Бабай из Оренбурга. Сейчас он лечится после ранения.

По его словам, задачи штурмовиков делились на две категории — идти вперед или оборонять. Обычно одна задача следовала за другой.

«Представьте, что впереди украинские окопы. Надо взять автоматы и пулеметы и строчить, пока они там не погибнут. Причем противники могут и притвориться, а потом выйти и атаковать. Либо оборона, когда надо не подпускать врага к себе. Словом, все наоборот», — объясняет свою работу на фронте боец в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Обороняться всегда сложней, ведь это заранее менее выигрышная позиция: никто не знает, с какой стороны пойдут ВСУ, с каким оружием, сколько их будет и сколько это вообще продлится.

«Было такое, что нас было 12 человек, а 18 десантников выгрузились из «Хаммеров». Они хотели нас положить, но им это не удалось. Нас спас парень с позывным Дельфин, который очень метко обложил украинцев снарядами из миномета. Я его не видел, но слышал, как его называли по рации, и очень ему благодарен», — улыбается Бабай.

Сидеть в окопе при атаке ВСУ очень тяжело, продолжает боец. Если наступают в течение нескольких дней, то есть и пить нечего. Солдаты мерзнут и даже не могут вынести павших товарищей.

«Однажды нас очень выручила вражеская тушенка. Мой товарищ нашел целых пять банок, когда мы уже начали голодать. Мы со всеми поделились, съели свинину прямо холодной, но все равно согрелись», — вспоминает солдат.

Ранее боец СВО рассказал о тактике ВСУ на поле боя.