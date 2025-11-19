«Вырвали из контекста»: Вячеслав Володин прокомментировал слухи о новом повышении пенсионного возраста

Председатель Госдумы Вячеслав Володин категорически опроверг слухи о новом повышении пенсионного возраста в России. Он обвинил некоторые СМИ в искажении слов депутата Светланы Бессараб о выгодах добровольной отсрочки получения пенсии. Об этом сообщает ТАСС.

Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания дал комментарий относительно слухов о повышении пенсионного возраста. Он подчеркнул, что ни о каком повышении речи не идет, а журналисты вырвали слова депутата из контекста, спровоцировав необоснованную тревогу среди граждан.

Поводом для заявления Володина стала новость, в которой исказили слова члена думского комитета по труду Светланы Бессараб. Парламентарий рассказывала о существующих в законодательстве стимулах для тех, кто решил отложить выход на пенсию. По ее словам, при отсрочке на 10 лет пенсионные коэффициенты человека могут увеличиться более чем в два раза, что в итоге существенно повысит размер ежемесячных выплат.

При этом Бессараб акцентировала, что весь этот период гражданин будет получать только зарплату, и решение об отсрочке — сугубо добровольное. Каждый человек может самостоятельно рассчитать, что для него выгоднее: начать получать пенсию сразу или отложить и впоследствии увеличить ее размер.

