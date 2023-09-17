«Высадили без связи»: ополченцы ДНР едва не погибли из-за того, что не взяли с собой рации

Спецоперация учит российских бойцов бдительности: на передовой нельзя расслабляться ни на минуту. Украинцы поднаторели в том, чтобы делать засады и выслеживать наши войска с воздуха при помощи дронов. Участник СВО Андрей И. рассказал, как необходимая внимательность едва не стоила жизни бойцам.

Однажды Андрей И. и его сослуживцы получили команду совершить марш к другому району. Бойцы собрали технику в колонну и двинулись в путь. Это было спустя пару недель после первого боя, в котором принял участие наш собеседник. Андрей уже успел сделать выводы и смотрел в оба.

«Мы двигались ночью, и вдруг я увидел, как броневик впереди меня останавливается. Я сообразил, что что-то происходит, достал тепловизор и начал глядеть кругом. Мы ехали вдоль леса, где я заметил движение. Там было пару десятков человек», — вспоминает волнительный момент Андрей, говоря с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

И. незамедлительно взял рацию и сообщил командиру о том, что успел рассмотреть. Тот, как оказалось, был в курсе и дал необычный приказ: «Ничего не делать, огонь не открывать». По словам командира, это могли быть свои.

«Не знаю, как он это почувствовал, но время показало, что он был прав. Я продолжал наблюдать за силуэтами среди деревьев, когда наша колонна снова отправилась дальше. Мне потом сказали, что по лесу ходили донецкие ополченцы. Им дали задачу, но высадили без связи. Им крупно повезло, что командование вовремя остановило нас, иначе их бы обстреляли», — добавляет участник спецоперации.

Ранее другой боец СВО вспомнил свой первый боевой выход.