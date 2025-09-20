Высадка деревьев: в Подольске прошла акция по озеленению

19 сентября в Подольске прошла областная экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе», в которой приняли участие более 150 человек. Об этом рассказали в администрации муниципального округа.

Мероприятие состоялось в парке Победы у Дома культуры ЗиО, где волонтеры высадили свыше 80 деревьев и кустарников. В парке появились саженцы кленов различных сортов и сирени, которые в будущем создадут живописную аллею. Это новое украшение парка станет популярным местом для отдыха жителей Подольска.

Глава округа Подольск Григорий Артамонов отметил важность подобных мероприятий. По его словам, они не только поддерживают экологию региона, но и объединяют общество в стремлении сохранить природу для будущих поколений.

Каждый год в мае около Дома культуры ЗиО проходит церемония возложения цветов в память о воинах, погибших в Великой Отечественной войне. Это событие объединяет администрацию, учащихся школ и сотрудников местных предприятий, таких как машиностроительный завод «ЗиО-Подольск». Традиционно, в момент возложения цветов люди вспоминают героизм рабочих, которые в военное время создали знаменитый бронепоезд «Подольский рабочий». Акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» является частью более обширной федеральной инициативы по озеленению и охране окружающей среды.

Ранее сообщалось, что в Подольске уже наполовину выполнили работы по возведению Никольского храма в Кузнечиках. На храм установили центральный купол диаметром более 11 м. На объекте продолжаются фасадные работы, монтаж лестниц и пандусов, установка декоративных элементов.