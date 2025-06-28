Высадка кизильника прошла в Химках в честь Дня дружбы славян

В городском округе Химки в квартале Яковлево состоялась высадка саженцев кизильника, приуроченная к Дню дружбы и единения славян. Об этом рассказала администрация городского округа Химки.

На мероприятие собрались местные жители, а также член общественной палаты Сергей Вересняк и лидер Движения по общественной поддержке Екатерина Калюжная. Перед началом высадки организаторы рассказали участникам о значении этого дня, подчеркивая важность укрепления связей между славянскими народами и сохранения их культурного наследия.

«Сегодня высадка растений — это не просто озеленение. Это символ нашего единства, памяти и надежды. Мы помним подвиг тех, кто отдал свои жизни ради мира. Желание сделать наш город более зеленым и красивым становится особенно важным в условиях текущих испытаний, когда наши военнослужащие участвуют в СВО», — отметил депутат Химок Глеб Демченко.

В рамках мероприятия выступил ветеран боевых действий Сергей Вересняк, который рассказал о поддержке участников СВО и их семей, что также вызвало интерес и обсуждение среди присутствующих.

Завершилось мероприятие дружескими разговорами и обменом впечатлениями, оставив у всех участников чувство гордости за свой город и причастности к общему делу. Высадка кизильника была частью масштабной патриотической программы «Успех в единстве поколений». Депутат Татьяна Кавторева отметила, что с момента ее реализации в округе прошло более 1200 мероприятий для жителей.

Ранее сообщалось, что в Химках состоялся праздничный концерт, посвященный Дню дружбы славян. Его провели в школе, расположенной в Лунево. Участники представили концертную программу, где дошкольники продемонстрировали творческие номера, создавая атмосферу тепла и праздника в зале.