Выше только Бог: Саграда Фамилия пробила небо и достигла финальной точки спустя 144 года

Легендарный долгострой Антонио Гауди, базилика Саграда Фамилия в Барселоне, официально достиг своей финальной проектной отметки. После установки массивного креста на вершине центральной башни Иисуса Христа высота храма составила 172,5 метра. Об этом сообщает Associated Press.

Этот этап знаменует собой завершение строительства комплекса из шести главных башен. Несмотря на то, что внутри центрального шпиля еще продолжаются отделочные работы, внешние контуры здания теперь полностью соответствуют замыслу великого каталонского архитектора. Благодаря новой отметке Саграда Фамилия окончательно закрепила за собой статус самого высокого христианского храма в мире.

История возведения базилики началась в 1882 году. Сам Гауди, осознавая масштаб проекта, успел увидеть завершенной лишь одну из башен до своей трагической гибели в 1926 году. Символично, что завершение ключевого этапа строительства пришлось на 2026 год — столетнюю годовщину со дня смерти мастера.

Представители администрации базилики подчеркнули, что установка креста — это историческая веха, которая приближает объект к долгожданному окончательному завершению. Теперь Саграда Фамилия официально возвышается над Барселоной, оставаясь чуть ниже горы Монжуик, так как Гауди считал, что творение рук человеческих не должно быть выше творения Бога.

