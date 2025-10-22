Вышедший из себя футболист из Подмосковья побил судью на глазах болельщиков

В подмосковном футболе произошел инцидент, который может привести к серьезным последствиям для игрока. Полузащитник ногинской команды «Красное Знамя» Антон Кашперский нанес удар судье матча 25-го тура чемпионата Московской области против красногорского «Зоркого». Подробности этой истории выяснило издание REGIONS.

Причиной агрессии, по мнению спортивного аналитика Вячеслава Демидова, стал проигрыш со счетом 0:1 в решающем для чемпионата поединке. Футболист, удаленный с поля ранее, не сдержал эмоций после финального свистка, что зафиксировали многочисленные камеры. Видеоролик с нападением быстро распространился в социальных сетях, вызвав широкое обсуждение.

Согласно официальному протоколу встречи, Кашперский был удален еще в ходе игры за агрессивное поведение, включавшее попытки физического воздействия на арбитра.

«Такое поведение может стать причиной дисквалификации спортсмена. Дисциплинарный комитет должен внимательно изучить видеокадры и принять соответствующее решение», — прокомментировал инцидент спортивный аналитик Вячеслав Демидов.

Хотя некоторые источники сообщали о возможном сотрясении мозга у судьи, официального медицинского подтверждения этих данных нет — арбитр не обращался к врачам после матча.

