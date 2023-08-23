«Высокие энергетические нагрузки»: эзотерик объяснила случайную гибель знаменитостей

Звезда шоу «Пацанки» Юлия Михайлова недавно скончалась, выпав из окна своей рязанской квартиры, которая находится на 22 этаже. Рунолог и эзотерик Инга Райская считает, что Михайлова и другие медийные личности умирают не просто так.

По словам эксперта, люди, внезапно попадающие в объектив средств массовой информации, особенно телевидения, испытывают на себе колоссальные энергетические нагрузки.

«Я бы даже сказала перегрузки, потому что к ним обращено пристальное внимание многих людей», — пояснила Райская корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как утверждает эзотерик, чтобы выдержать такие нагрузки, надо обладать не только амбициозностью, но и развитой личностью. Прогноз рунолога пессимистичен: Райская считает, что такие трагедии будут происходить и дальше. Единственный способ предотвратить это — всестороннее развитие личности, уверена собеседница.

«Знаменитый человек должен обладать довольно высоким уровнем энергии, то есть должен быть интеллектуально, личностно, социально развит. Как мы сейчас говорим — иметь высоко интегрированную личность», — заключила Райская.

Ранее эзотерик Гришин предупредил, что до конца 2023 года будут и другие печальные истории в мире шоу-бизнеса.