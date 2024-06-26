Высокую гастрономию и музыку объединили на фестивале MAXIMUM

С 21 по 23 июня радиостанция MAXIMUM (холдинг «Русская медиагруппа») провела в Москве первый летний Гриль Фест, объединивший кухню, музыку и живое общение.

Фестиваль организовали Russian Grill Fest и Радио MAXIMUM. На мероприятии свои кулинарные шедевры представили более 30 ресторанных площадок. Были стандартные шашлыки, западная кухня, необычная азиатская еда и множество соусов. Помимо дегустаций гости смогли поучаствовать в разных активностях, мастер-классах, купить что-то на тематической ярмарке и развлечься под драйвовую музыку радио и артистов.

Одним из самых интересных мероприятий стал конкурс «Накорми Михайлова»: участники должны были удивить своими блюдами привередливого диджея. Победителями стала команда «Бедра Михайлова» из Санкт-Петербурга, участникам вручили современный угольный гриль Forester.

Однако главным призом являлся кубок MAXIMUM по барбекю: стол мясника. Его выиграла столичная команда SquadraAzzura.

Ранее сообщалось, что в Москве состоялся премьерный показ документального фильма «Бессмертный Сталинград».