«Высшие силы послали вам поддержку»: эзотерик раскрыла тайный смысл радуги

Радуга на небе всегда вызывает улыбку, а христиане верят, что это не просто погодное явление, а добрый знак свыше. В славянских верованиях радуга соединяла два мира — живых и мертвых. Особенная удача — увидеть двойную радугу. В такой момент надо скорее загадывать желание, пока она не растаяла, советуют эзотерики.

Неопсихолог и эзотерик Альфия Сагирова объяснила, о чем говорит это явление. По ее словам, радуга — это всегда знамение с небес, которое указывает, что в жизни обязательно случится что-то хорошее.

«Для людей увидеть радугу — это всегда особенный знак. Можно идти по улице и не смотреть в небо, но если вы подняли голову и увидели радугу, значит высшие силы послали вам свою поддержку. Улыбнитесь, попросите о помощи и поблагодарите вселенную», — рассказала Сагирова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Загадывать желание нужно от всего сердца, продолжила собеседница, тогда оно непременно сбудется. Сверкающее семицветье поможет принять и верное решение, убеждена эзотерик.

«Если вы стоите перед выбором и склоняетесь к одному из вариантов, то появившаяся радуга на небе указывает вам на то, что выбор верный. Например, если вы хотите малыша, но не уверены, что готовы к такой большой ответственности, то увиденная радуга станет подтверждением вашего решения», —заключила Сагирова.

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